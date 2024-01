Apple dépasse Samsung sur les ventes mondiales de smartphones en 2023

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Apple a détrôné en 2023 son concurrent Samsung Electronics en termes de ventes mondiales de smartphones, mettant fin à une hégémonie de 12 ans du groupe sud-coréen. Selon les données d'International Data Corp, Apple a atteint une part de marché de 20% l'an dernier sur le secteur de la téléphonie mobile, contre 19,4% pour Samsung qui devance Xiaomi, Oppo et Transsion. Parmi les cinq premières marques du classement, Apple et Transsion ont été les seules à enregistrer une croissance des livraisons en 2023, alors que le marché a reculé de 3,2% à 1,17 milliard d'unités, à son plus bas niveau depuis 10 ans. Apple est toutefois confronté en Chine à la résurgence de Huawei et à la concurrence de marques chinoises à bas prix, et a annoncé lundi des remises exceptionnelles sur ses iPhones dans le pays. (Rédigé par Yuvraj Malik à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)