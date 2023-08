Apple dépasse les attentes de Wall Street malgré le ralentissement du marché des smartphones

Apple dépasse les attentes de Wall Street malgré le ralentissement du marché des smartphones













Crédit photo © Reuters

par Stephen Nellis (Reuters) - Apple a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street, les ventes d'iPhone en Chine ayant permis de contrebalancer le ralentissement du marché mondial des smartphones. Apple a indiqué que ses ventes avaient reculé de 1,4% au troisième trimestre fiscal, à 81,8 milliards de dollars (74,7 milliards d'euros), là où les analystes attendaient 81,69 milliards de dollars. Les ventes d'iPhone ont atteint 39,67 milliards de dollars, légèrement en dessous des attentes du marché, mais ont notamment été compensées par les ventes en Chine, qui ont augmenté de 8% en rythme annuel. Les dépenses de recherche et développement d'Apple ont également atteint 22,61 milliards de dollars pour l'année fiscale en cours, soit environ 3,12 milliards de dollars de plus qu'à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires du secteur des services du groupe américain, qui comprend le service de "streaming" Apple TV+, s'est établi à 21,21 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes qui attendaient 20,76 milliards de dollars. Le directeur général du groupe, Tim Cook, a déclaré dans un entretien à Reuters que l'augmentation des dépenses en recherche et développement, qui ont atteint 22,61 milliards de dollars pour l'année fiscale en cours, était en partie due au travail sur l'intelligence artificielle générative. "Nous menons depuis des années des recherches sur un large éventail de technologies liées à l'intelligence artificielle, y compris l'intelligence artificielle générative", a expliqué Tim Cook. "Nous allons continuer à investir, à innover et à faire évoluer nos produits de manière responsable grâce à ces technologies afin d'enrichir la vie des gens." (Reportage Stephen Nellis et Yuvraj Malik ; version française Camille Raynaud)