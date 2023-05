Apple dépasse les attentes au 1er trimestre grâce aux ventes d'iPhones

par Stephen Nellis (Reuters) - Apple a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes du marché, les ventes d'iPhones ayant progressé malgré le ralentissement économique mondial. Apple a fait état d'un chiffre d'affaires de 94,4 milliards de dollars au premier trimestre, en baisse de 2,5% mais néanmoins au-dessus des attentes des analystes, qui prévoyaient une baisse de 4,4%. Le bénéfice par action du groupe s'est établi à 1,52 dollar, là où les analystes l'attendaient à 1,43 dollar par action. Les ventes d'iPhones ont progressé de 1,5% au premier trimestre, malgré les difficultés rencontrées par le secteur, qui fait face à une baisse des ventes de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs, alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses dans un contexte de hausse des taux et d'incertitude économique. Les ventes d'iPads et d'ordinateurs ont quant à elles reculé. Apple a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé le versement d'un dividende de 0,24 dollar par action. (Reportage Stephen Nellis et Yuvraj Malik; version française Camille Raynaud)