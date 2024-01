Apple démarre 2024 dans le rouge, dégradé par Barclays

Apple démarre 2024 dans le rouge, dégradé par Barclays













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Apple recule fortement mardi dans les premiers échanges à Wall Street, Barclays ayant abaissé sa recommandation sur la société la mieux valorisée au monde, disant redouter que la demande pour ses appareils, allant de l'iPhone au Mac, reste faible en 2024. Barclays, qui est passé de "neutre" à "sous-pondérer" sur Apple avec un objectif de cours à 160 dollars, est le deuxième intermédiaire à être "baissier" sur le groupe à la pomme après Itau BBA, qui avait opté en juillet 2022 pour "vendre" sur le titre. A Wall Street, vers 15h20 GMT, l'action Apple abandonne 3,14% à 186,47 dollars contre un repli de 0,05% pour l'indice Dow Jones, de 0,65% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,58% pour le Nasdaq Composite. L'action Apple a bondi de près de 50% en 2023 et a atteint un niveau record à la mi-décembre sur fond de redressement général des valeurs des grandes entreprises technologiques. Le titre Apple se négocie à environ 28,7 fois le bénéfice attendu sur 12 mois, un ratio supérieur à celui de l'indice S&P 500, dont le PER est de 19,8 fois. Apple fait face à un ralentissement de la demande depuis le début de l'année dernière et a prévu des ventes pour le trimestre incluant les fêtes de fin d'année inférieures aux attentes de Wall Street. Les résultats du groupe en Chine sont également jugés préoccupants face à son concurrent local Huawei. "L'iPhone 15 a été terne et nous pensons que l'iPhone 16 devrait l'être également", écrit Barclays dans une note à ses clients, soulignant la faiblesse de la demande chinoise et la demande modérée sur les marchés développés. Barclays voit également une menace grandissante sur l'activité des services d'Apple, notamment son magasin d'applications, cible des autorités de régulation dans certains pays, dont les Etats-Unis, en raison de pratiques présumées anticoncurrentielles. L'activité des services, qui représente désormais près d'un quart du chiffre d'affaires total du groupe, a, ces dernières années, souvent réalisé une performance supérieure à celle du segment "hardware". (Rédigé par Aditya Soni et Medha Singh à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)