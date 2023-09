Apple conteste les conclusions de l'ANFR sur l'iPhone 12

PARIS (Reuters) - Le géant de l'électronique grand public Apple a fait savoir mercredi qu'il contestait les conclusions de l'ANFR, qui a annoncé mardi l'interdiction de commercialisation de l'iPhone 12 en France en raison d'un problème d'émission d'ondes électromagnétiques supérieure au seuil autorisé. Le groupe américain a précisé qu'il poursuivrait ses discussions avec l'agence française des fréquences pour démontrer que l'appareil répond aux normes. L'ANFR a demandé mardi à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 à la suite d'un dépassement de la limite de débit d'absorption spécifique (DAS) constaté sur ce modèle. L'ANFR a enjoint à Apple de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement. "A défaut, il appartiendra à Apple de rappeler les exemplaires déjà vendus", a-t-elle ajouté. L'agence a indiqué qu'elle allait envoyer des agents assermentés pour vérifier que les iPhones 12 ne soient plus proposés à la vente dans tous les circuits de distribution disponibles en France. De son côté, Apple a fait valoir que l'iPhone 12 était certifié par de multiples organismes internationaux et a indiqué avoir fourni à l'ANFR des résultats réalisés par des laboratoires indépendants attestant de la conformité du modèle. "Une manière simple de régler le problème serait une mise à jour logicielle", a indiqué à Reuters l'entourage du ministre du Numérique, Jean Noël Barrot. "Il n'est pas question de rappel du modèle pour l'instant mais le ministre est prêt à le faire si Apple ne se conforme pas aux règles existantes", ajoute-t-on. Le bureau fédéral allemand pour la protection contre les radations (BfS) a indiqué mercredi que la décision des autorités françaises pourrait avoir des implications dans toute l'Europe. "La procédure française fait office de ligne de conduite pour l'ensemble de l'Europe", a déclaré l'Agence fédérale allemande des réseaux (BNetzA), ajoutant qu'elle pourrait lancer des procédures similaires en Allemagne. Les experts de l'industrie estiment qu'il n'y a pas de risques pour la santé concernant le dépassement de la limite de DAS car les seuils réglementaires ont été fixés bien en deçà des niveaux où les scientifiques ont trouvé des preuves de toxicité. Un grand nombre d'études ont été menées ces deux dernières décennies afin d'évaluer les risques pour la santé liés aux téléphones mobiles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, aucun effet néfaste n'a été établi à ce jour. (Rédigé par Tangi Salaün et Blandine Hénault, avec Elizabeth Pineau, Mathieu Rosemain, Tassilo Hummel, Hakan Ersen et Jennifer Rigby, édité par Jean-Stéphane Brosse)