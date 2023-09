Apple chute encore avec les craintes sur les restrictions chinoises imposées à l'iPhone

(Reuters) - L'action Apple perd jeudi plus de 3,5% à la Bourse de New York, entraînant dans son sillage les valeurs technologiques, à la suite d'informations selon lesquelles la Chine, l'un de ses plus grands marchés, a élargi les restrictions sur l'utilisation de l'iPhone par le personnel gouvernemental. La première capitalisation boursière mondiale devrait perdre environ 100 milliards de dollars de valorisation après avoir déjà subi mercredi sa plus forte baisse quotidienne depuis plus d'un mois. Reuters a rapporté plus tôt dans la journée que Pékin avait demandé ces dernières semaines aux employés de certaines agences gouvernementales de cesser d'utiliser leurs téléphones Apple dans le cadre professionnel, renforçant ainsi les craintes quant aux conséquences financières de la montée des tensions entre Washington et Pékin. Le Wall Street Journal (WSJ) avait rapporté mercredi, citant des sources proches du dossier, que la Chine avait interdit à ses fonctionnaires d'Etat d'utiliser un iPhone d'Apple ainsi que d'autres modèles de smartphones étrangers au travail. Les Etats-Unis ont restreint ces dernières années l'accès de la Chine à des technologies critiques, notamment aux puces électroniques de pointe, tandis que Pékin a tenté de réduire sa dépendance à l'égard de la technologie américaine et de limiter les livraisons des entreprises américaines, comme le constructeur d'avions Boeing. Selon plusieurs analystes, les restrictions imposées à l'iPhone montrent que même une entreprise ayant de bonnes relations avec le gouvernement chinois et une forte présence dans la deuxième économie mondiale n'est pas à l'abri des tensions sino-américaines croissantes. Les mesures prises par Pékin interviennent également à un moment où Apple fait face à une baisse des ventes d'iPhone, hormis en Chine où le marché résiste. "Les restrictions risquent de ralentir la croissance des ventes d'Apple en Chine, ce qui pourrait constituer une difficulté supplémentaire pour la société", estime Tom Forte, analyste chez D.A Davidson. Les fournisseurs d'Apple et les entreprises fortement exposées à la Chine, notamment Broadcom, Qualcomm et Texas Instruments, abandonnent jeudi de 1,7% à 5,6%. (Reportage Aditya Soni à Bangalore ; avec la contribution de Jaspreet Singh ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)