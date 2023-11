Apple bat les attentes au 3e trimestre mais déçoit avec ses prévisions pour le 4e trimestre

par Stephen Nellis et Yuvraj Malik (Reuters) - Apple a communiqué jeudi une prévision de ventes pour le trimestre actuel inférieure aux attentes de Wall Street, voyant son titre décliner après-clôture en dépit de résultats meilleurs qu'attendu au troisième trimestre, alors que la période des fêtes de fin d'année est importante pour le groupe. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a insisté sur la réussite en Chine de la dernière gamme de smartphones, les modèles iPhone 15. Il a cité un troisième trimestre record pour les iPhones dans la région, tentant d'apaiser les inquiétudes sur une perte de terrain d'Apple sur le marché chinois face à la concurrence accrue de Huawei et d'autres rivaux locaux. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a fait savoir que les ventes au quatrième trimestre, un pic traditionnel pour les nouveaux modèles d'iPhone, seraient similaires à celles de l'an dernier. Wall Street anticipait une croissance sur un an de 4,97% à 122,98 milliards de dollars. En hausse de 37% depuis le début de l'année, le titre du groupe basé à Cupertino en Californie était en repli de 3,5% dans les échanges boursiers d'après-clôture à la suite de l'annonce des prévisions pour la période octobre-décembre. Un peu plus tôt, Apple a fait état de ventes et d'un bénéfice au troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce notamment au rebond des ventes d'iPhones et aux revenus générés par les services, qui ont compensé la chute des ventes d'ordinateurs Mac et de tablettes iPad. Mais le chiffre d'affaires trimestriel d'Apple en Chine s'est replié de 2,5% et Tim Cook a fait état de problèmes d'approvisionnement pour les derniers modèles d'iPhone. Si la firme à la pomme a mieux navigué que nombre de ses concurrents le creux mondial sur le marché du smartphone, elle doit toujours composer avec un rebond économique fragile en Chine, l'un de ses principaux marchés. Apple fait face dans le pays à une concurrence accrue, avec le retour en force de Huawei avec des appareils équipés de puces chinoises. Ses ventes en Chine au troisième trimestre ont reculé à 15,08 milliards de dollars, contre 15,47 milliards un an plus tôt. Tim Cook a déclaré qu'en tenant compte des taux de change, l'activité d'Apple en Chine avait toutefois progressé en rythme annuel, dans le sillage des ventes d'iPhones et des services. "Nous avons établi en Chine continental un record trimestriel pour l'iPhone", a-t-il dit à Reuters, revendiquant quatre des cinq smartphones en tête des ventes dans les grandes villes chinoises. Sur la période juillet-septembre, les ventes totales d'Apple ont reculé d'environ 1% à 89,50 milliards de dollars, battant toutefois le consensus qui ressortait à 89,28 milliards selon des données LSEG. Le bénéfice trimestriel d'Apple est ressorti à 1,46 dollar par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne 1,39 dollar par action selon des données LSEG. Les ventes globales d'iPhones se sont à 43,81 milliards de dollars, conformes au consensus selon des données LSEG. S'agissant des ordinateurs Mac, les ventes ont plongé d'un tiers pour s'établir à 7,61 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne 8,63 milliards de dollars. Les ventes de tablettes iPad ont reculé de 10% à 6,44 milliards de dollars, contre un consensus de 6,07 milliards de dollars. (Reportage Stephen Nellis à San Francisco et Yuvraj Malik à Bangalore; version française Jean Terzian)