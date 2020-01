Appels aux blocages de la CGT-Chimie, situation normale selon le gouvernement

Crédit photo © Reuters

DONGES, Loire-Atlantique (Reuters) - L'approvisionnement des stations-service en France est assuré normalement malgré les appels aux blocages de la CGT-Chimie, qui exige le retrait de la réforme des retraites, a déclaré mardi le ministère de la Transition écologique.

Au 34e jour de la mobilisation syndicale contre le projet gouvernemental, la CGT-Chimie appelle à bloquer les raffineries et les dépôts de carburants de mardi à vendredi.

La France compte sept raffineries et une bio-raffinerie (1) ainsi que 200 dépôts.

"Sept raffineries sur huit sont en grève", a affirmé mardi sur franceinfo Emmanuel Lépine, secrétaire général de la Fnic-CGT.

Exxon France, qui exploite deux raffineries en France, a déclaré que son site de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) était bloqué à la suite d'un mouvement de grève. Sa raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon, en Seine-Maritime, fonctionne normalement, a précisé un porte-parole à Reuters.

Dans un communiqué, le ministère de la Transition écologique assure que depuis le début du mouvement social, "la production est ininterrompue dans les raffineries, les stocks dans les dépôts sont à un excellent niveau et l’approvisionnement des stations-service se poursuit normalement."

"Ce (mardi) matin, le ministère confirme que toutes les raffineries de France métropolitaine continuent à produire, et que cinq raffineries sur sept connaissent des difficultés temporaires dans leurs expéditions. (...) Ce matin, seuls trois dépôts sur environ 200 connaissent des difficultés temporaires", peut-on lire.

Selon le ministère, "les stocks sont à un excellent niveau, équivalent à plus de trois mois de consommation de carburant."

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a précisé sur RTL avoir demandé aux forces de l'ordre de "faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocages de dépôts".

(1) La France dispose de sept raffineries - Gonfreville-Normandie, Feyzin, Donges et Grandpuits qui appartiennent à Total, Fos-sur-Mer et Port-Jérôme Gravenchon (Exxon) et Lavera (PetroIneos) - et d'une bioraffinerie à La Mède (Total).

(Sophie Louet avec Stéphane Mahé et Geert De Clercq, édité par Henri-Pierre André)