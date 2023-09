Appel à la grève sur le site italien de Melfi de Stellantis

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Les syndicats ont appelé à une grève d'une journée à l'usine Stellantis de Melfi, dans le sud de l'Italie, le 18 septembre, déplorant l'absence de nouveaux détails de la part du constructeur automobile sur sa future production dans ce site, ont déclaré vendredi l'UILM, la FIM-CISL, la Fismic et l'Uglm. Le groupe franco-italien a déclaré en juin qu'il prévoyait de produire cinq nouveaux modèles à Melfi - où il emploie plus de 5.000 travailleurs - le cinquième étant "soumis à l'amélioration des performances". Les syndicats ont déclaré dans un communiqué que Stellantis, lors d'une réunion qui s'est tenue vendredi, a refusé de leur donner des informations sur ce cinquième modèle dans l'attente de pourparlers avec le gouvernement italien sur un accord plus large. Marco Lomio, responsable local de l'UILM, a déclaré que les travailleurs de Melfi sont appelés à une grève de 8 heures pour chacune des trois équipes prévues lundi, avec un arrêt total de l'usine ce jour-là. Stellantis n'était pas disponible pour un commentaire. (Giulio Piovaccari; version française Nicolas Delame)