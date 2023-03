Appel à la grève du personnel de sécurité à l'aéroport de Berlin lundi

Appel à la grève du personnel de sécurité à l'aéroport de Berlin lundi













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le syndicat allemand Verdi a lancé samedi un appel à la grève du personnel de sécurité de l'aéroport international de Berlin lundi, ce qui devrait conduire selon lui à des annulations de vol et à la formation de longues files d'attente. Le syndicat est en conflit avec la direction depuis des années sur la question de la rémunération des heures de travail la nuit, le week-end et les jours fériés. "La majoration (de ces heures) n'a pas augmenté depuis 2006 et nous tentons de négocier une hausse depuis 2013", précise Verdi dans un communiqué. (Rédigé par Sarah Marsh and Christian Rüttger, version française Tangi Salaün)