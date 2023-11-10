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Aperam affiche un Ebitda en baisse au T3 à €19 Mln

Aperam affiche un Ebitda en baisse au T3 à €19 Mln

10 novembre (Reuters) - Aperam SA:

* RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023

* EBITDA DE 19 MILLIONS D'EUROS AU 3ÈME TRIMESTRE 2023, COMPARÉ À UN EBITDA DE 103 MILLIONS D'EUROS AU 2ÈME TRIMESTRE 2023

* PERTE NETTE DE 42 MILLIONS D'EUROS AU 3ÈME TRIMESTRE 2023, COMPARÉE À UN BÉNÉFICE NET DE 43 MILLIONS D'EUROS AU 2ÈME TRIMESTRE 2023

* RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION DE -0,59 EUROS AU 3ÈME TRIMESTRE 2023, COMPARÉ À 0,60 EUROS AU 2ÈME TRIMESTRE 2023

* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE AVANT DIVIDENDES ET RACHATS D'ACTIONS ÉTAIT NÉGATIF À (135) MILLIONS D'EUROS AU 3ÈME TRIMESTRE 2023, COMPARÉ À 1 MILLION D'EUROS AU 2ÈME TRIMESTRE 2023

* DETTE FINANCIÈRE NETTE DE 646 MILLIONS D'EUROS AU 30 SEPTEMBRE 2023 PAR RAPPORT À 461 MILLIONS D'EUROS AU 30 JUIN 2023

* PERSPECTIVES: IL EST PRÉVU QUE L'EBITDA AU 4ÈME TRIMESTRE 2023 AUGMENTE PAR RAPPORT À CELUI DU 3ÈME TRIMESTRE 2023

* PERSPECTIVES: IL EST PRÉVU UNE BAISSE DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE AU 4ÈME TRIMESTRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

Reuters

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