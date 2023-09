Août 2023 a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial

Août 2023 a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial













AMSTERDAM, 6 septembre (Reuters) - Le mois d'août 2023 a été le plus chaud jamais enregistré pour cette période à l'échelle mondiale, et le troisième mois consécutif à établir un tel record, selon un rapport de Copernicus, le groupe d'experts de l'Union européenne (UE) sur le changement climatique. Selon les estimations, le mois d'août a été plus chaud d'environ 1,5 degré Celsius que la moyenne préindustrielle pour la période 1850-1900. Juillet 2023 reste le mois le plus chaud jamais enregistré et l'ensemble de l'été établit le record de chaleur pour cette saison dans l'hémisphère Nord, depuis le début des relevés en 1940. "Les records de température mondiale continuent de tomber en 2023", a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus. "Les preuves scientifiques sont accablantes, nous continuerons à voir plus de records climatiques et des événements météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents ayant un impact sur la société et les écosystèmes, jusqu'à ce que nous arrêtions d'émettre des gaz à effet de serre", a déclaré Samantha Burgess. En Europe, le mois d'août a été plus humide que la normale dans une grande partie de l'Europe centrale et de la Scandinavie, ce qui a entraîné des inondations, tandis que la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal ont subi des sécheresses qui ont provoqué des feux de forêt. L'Australie, plusieurs pays d'Amérique du Sud et une grande partie de l'Antarctique ont également connu des températures nettement supérieures à la moyenne au mois d'août, selon Copernicus. L'année 2023 est pour l'instant la deuxième plus chaude jamais enregistrée, après 2016. (Reportage Bart Meijer, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)