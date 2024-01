Antony Blinken va se rendre au Moyen-Orient et ira en Israël

Antony Blinken va se rendre au Moyen-Orient et ira en Israël













WASHINGTON, 3 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain partira jeudi soir pour le Moyen-Orient, alors que les Etats-Unis poursuivent leurs consultations diplomatiques sur le conflit opposant Israël au Hamas, a déclaré mercredi un haut responsable américain, ajoutant qu'Antony Blinken irait également en Israël. Antony Blinken se rendra "dans un certain nombre de capitales, ainsi qu'en Israël", a précisé le responsable, qui préfère conserver l'anonymat, sans fournir d'autres détails. Le responsable a indiqué que le médiateur américain Amos Hochstein se rendrait également en Israël pour tenter d'apaiser les tensions entre l'Etat hébreu et le Hezbollah. (Reportage Steve Holland; version française Camille Raynaud)