Antony Blinken va entamer une nouvelle tournée au Proche-Orient, dit Washington

WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken va quitter Washington jeudi pour effectuer une tournée diplomatique d'une semaine au Proche-Orient, ont indiqué ses services, précisant que le chef de la diplomatie américaine se rendrait à nouveau en Israël et en Cisjordanie. Au cours d'un point de presse, le porte-parole du département d'Etat américain, Matthew Miller, a déclaré qu'Antony Blinken se déplacerait aussi au cours de la semaine à venir en Turquie, Grèce, Jordanie, Qatar, Emirats arabes unis, Arabie saoudite et Egypte, pour évoquer la guerre à Gaza. Cette tournée intervient dans un contexte de tensions régionales accrues après quasiment trois mois de bombardements israéliens dans la bande de Gaza, entre les violences en Cisjordanie occupée, les échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise entre Tsahal et le Hezbollah, et les incidents en mer Rouge. Un haut représentant du Hamas a été abattu mardi soir près de la capitale libanaise Beyrouth, dans un bastion du Hezbollah, soutien du groupe palestinien, qui a promis de ne pas rester silencieux après cette attaque. Les Etats-Unis, principal allié de longue date d'Israël, pressent l'Etat hébreu à faire preuve de retenue dans son offensive dans la bande de Gaza, où le dernier bilan des autorités locales fait état de plus de 22.400 personnes tuées depuis le 7 octobre. Des quartiers entiers de l'enclave palestinienne ont été détruits et l'Onu a averti d'une catastrophe humanitaire pour les 2,3 millions d'habitants. Antony Blinken va évoquer au cours de sa tournée des mesures destinées à éviter une propagation du conflit, a déclaré Matthew Miller devant les journalistes. "Ce n'est dans l'intérêt de personne - ni Israël, ni la région, ni le monde - que le conflit s'étende hors de Gaza", a dit le porte-parole du département d'Etat américain. (Reportage Daphne Psaledakis, Simon Lewis et David Brunnstrom; rédigé par Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)