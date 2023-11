Antony Blinken se rend en Corée du Sud pour discuter Corée du Nord et Russie

SEOUL, 8 novembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est attendu ce mercredi à Séoul où il rencontrera son homologue sud-coréen, dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie.

Cette visite, la première d'un secrétaire d'Etat américain depuis deux ans et demi, intervient alors que le chef de la diplomatie américaine effectue un déplacement en Asie. La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont récemment condamné la fourniture d'armes et d'équipements militaires par la Corée du Nord à la Russie. Washington et Séoul considèrent que le resserrement des liens militaires entre la Corée du Nord et la Russie, dont les stocks de munitions s'épuisent en raison de la guerre avec l'Ukraine, est une tentative de Pyongyang de s'assurer des capacités militaires stratégiques en retour. La Corée du Nord et la Russie ont démenti les allégations de ventes d'armes tout en s'engageant à développer leurs relations. (Reportage Soo-hyang Choi; version française Camille Raynaud)