Antony Blinken se dit "très préoccupé" par les liens militaires entre la Russie et la Corée du Nord

par Soo-hyang Choi et Ju-min Park SEOUL (Reuters) - Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré jeudi que le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, et lui-même partageaient de "profondes" inquiétudes quant à la coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et la Russie. Les deux dirigeants ont également indiqué qu'ils avaient discuté de la possibilité de travailler ensemble à la mise en oeuvre d'une stratégie de dissuasion élargie pour contrer les menaces de la Corée du Nord et à renforcer la coopération stratégique avec le Japon. "Nos trois pays ont déjà pris des mesures pour améliorer leur réponse commune en partageant en temps réel les données d'alerte aux missiles de la RPDC, en organisant des exercices de défense trilatéraux et en s'efforçant de contrer les activités cybernétiques malveillantes de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr)." Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont dénoncé l'ampleur du flux d'armemements et d'équipements militaires de la Pyongyang vers la Russie, affirmant que les mouvements de marchandises de l'un à l'autre constituaient des preuves. La Corée du Nord et la Russie ont nié tout contrat d'armement, bien que leurs dirigeants se soient engagés à renforcer leur coopération militaire lors de leur rencontre en septembre. L'armée sud-coréenne s'est dit lundi en état d'alerte après que la Corée du Nord a proclamé le 18 novembre "journée de l'industrie des missiles" pour commémorer le lancement d'un missile balistique intercontinental l'année dernière. La visite d'Antony Blinken en Corée du Sud, qui a débuté mercredi, est la première d'un secrétaire d'État américain depuis deux ans et demi et fait partie d'un voyage plus large en Asie qui comprendra une étape en Inde. Il s'est rendu au Moyen-Orient avant le Japon. (Reportage Jack Kim et Soo-hyang Choi, version française Kate Entringer)