Antony Blinken s'est entretenu avec le vice-président chinois à l'Onu

Antony Blinken s'est entretenu avec le vice-président chinois à l'Onu













Crédit photo © Reuters

par Humeyra Pamuk et Michael Martina NEW YORK (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est entretenu lundi avec le vice-président chinois Han Zheng en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, la dernière d'une série de réunions à haut niveau entre les Etats-Unis et la Chine dans le but d'apaiser leurs tensions. Cette discussion intervient dans la foulée d'échanges "constructifs" ce week-end entre le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, réunis pendant douze heures, réparties sur deux jours, à Malte. Elle pourrait contribuer à préparer une rencontre d'ici la fin de l'année entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping. S'exprimant brièvement devant des journalistes avant sa réunion avec Han Zheng, Antony Blinken a déclaré que "le monde entend de nous de gérer notre relation de manière responsable". "Les Etats-Unis sont engagés à le faire", a-t-il ajouté, soulignant l'importance des rencontres en face-à-face. Joe Biden a exprimé plus tôt ce mois-ci sa déception que Xi Jinping n'ait pas pris part au sommet du G20 organisé en Inde, tout en ajoutant qu'il aurait plus tard l'occasion de rencontrer son homologue. Les deux dirigeants, dont la dernière rencontre remonte à l'an dernier en marge d'un sommet du G20, pourraient se côtoyer lors du sommet de l'APEC prévu à San Francisco en novembre. Au cours des derniers mois, Antony Blinken mais aussi la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se sont rendus en Chine pour apaiser des relations bilatérales tendues depuis qu'un présumé ballon espion chinois a été abattu au-dessus du territoire américain en début d'année. "Actuellement, les relations sino-américaines font face à de nombreuses difficultés et défis", a déclaré Han Zheng à Antony Blinken. "Le monde a besoin de relations sino-américaines stables et saines". (Reportage Pamuk et Michael Martina; version française Jean Terzian)