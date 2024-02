Antony Blinken poursuit sa tournée marathon au Moyen-Orient

Antony Blinken poursuit sa tournée marathon au Moyen-Orient













Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi, Humeyra Pamuk et Mohammed Salem DOHA/LE CAIRE/GAZA (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré mardi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans le cadre d'une tournée marathon au Proche et Moyen-Orient destinée à appuyer les efforts diplomatiques pour faire avancer une proposition de trêve dans la bande de Gaza. Le haut diplomate américain a quitté Ryad, où il était arrivé la veille, très tôt mardi pour se rendre en Egypte avant de décoller pour le Qatar. L'Arabie saoudite, l'Egypte et le Qatar sont les principaux médiateurs dans le conflit opposant Israël au mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. C'est le cinquième voyage qu'entreprend Antony Blinken dans la région depuis octobre et le début de la guerre dans l'enclave palestinienne. Il intervient alors que Washington a négocié, avec l'aide d'Israël, une offre de cessez-le-feu prolongé. Le Qatar et l'Égypte ont transmis cette offre la semaine dernière au Hamas, qui a dit vouloir des garanties sur le retrait d'Israël avant d'accepter de libérer les derniers otages capturés par ses combattants lors de l'attaque du 7 octobre qui a précipité le conflit armé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est engagé à obtenir une "victoire totale" contre le Hamas et a affirmé dimanche qu'Israël n'était pas prêt à accepter n'importe quel un accord pour libérer les otages israéliens. Après sa visite au Qatar, Antony Blinken se rendra dans la soirée en Israël pour des consultations prévues mercredi dans la matinée. Pour l'heure, rien n'a filtré des discussions d'Antony Blinken au Caire et à Ryad sur les progrès éventuels réalisés. LES COMBATS SE POURSUIVENT Washington considère qu'une éventuelle trêve visant à libérer les derniers otages et à interrompre les combats à Gaza est essentielle pour progresser sur d'autres questions, telles que la gouvernance de la bande de Gaza après la guerre, la création d'un État palestinien ou une normalisation des liens entre Israël et l'Arabie saoudite. La précédente trêve, en novembre, n'avait duré qu'une semaine. Elle avait permis la libération de 110 otages en échange de 240 Palestiniens détenus en Israël. Depuis, Tsahal a repris son offensive dans la bande de Gaza, notamment à Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne. Des bombardements ont de nouveau touché la ville dans la nuit de lundi à mardi, faisant au moins 14 morts selon des habitants et des médecins palestiniens. D'après eux, les deux hôpitaux de Khan Younès, Nasser et Al-Amal, sont pilonnés et assiégés par les forces israéliennes. La ville de Rafah, dernier refuge des Gazouis à la frontière égyptienne, a aussi été la cible de plusieurs frappes aériennes au cours de la nuit. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires gazaouies, daté de mardi, au moins 27.585 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne. Au cours des 24 dernières heures, 107 personnes ont été tuées. Israël a reconnu de son côté avoir perdu 226 soldats au cours de sa campagne militaire lancée après l'attaque du Hamas dans le sud de l'Etat hébreu, qui a fait 1.200 morts tandis que 240 personnes ont été prises en otage. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Doha et Humeyra Pamuk au Caire; avec la contribution de Dan Williams à Jerusalem, rédigé par Mark Heinrich, version française Stéphanie Hamel et Blandine Hénault)