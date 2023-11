Antony Blinken, en visite surprise en Irak, veut éviter un embrasement dans la région

BAGDAD (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a effectué dimanche une visite non-annoncée en Irak, dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient destinée à éviter une escalade des tensions liées à la guerre entre Israël et le Hamas. Après s'être rendu plus tôt dans la journée en Cisjordanie, un déplacement là aussi surprise, Antony Blinken a atterri dans la soirée à Bagdad pour ce qui constitue sa première visite en Irak en tant que chef de la diplomatie américaine. Indiquant avoir eu une discussion "candide" avec le gouvernement irakien, il a déclaré que les Etats-Unis oeuvraient pour éviter que le conflit à Gaza n'embrase la région, alors que les pays arabes ont exprimé leur colère à l'égard du siège total de l'enclave mené par Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Antony Blinken a été transporté en hélicoptère vers la "Zone verte", où se trouvent de nombreux bâtiments diplomatiques. Un compte-rendu des menaces pour les intérêts américains lui a été fait à la résidence de l'ambassadeur américain à Bagdad. Le chef de la diplomatie américaine est ensuite allé rencontrer le Premier ministre irakien Mohammed al Soudani. Il devait ensuite quitter Bagdad à destination de la Turquie. (Reportage Simon Lewis; version française Jean Terzian)