Antony Blinken en visite à Kyiv pour soutenir la contre-offensive des forces ukrainiennes

KYIV, 6 septembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat Antony Blinken est arrivé mercredi à Kyiv pour une visite de deux jours, la première d'un haut responsable américain depuis le début de la contre-offensive de l'armée ukrainienne face aux forces russes il y a trois mois. Le chef de la diplomatie américaine passera la nuit en Ukraine, une première depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Il devrait annoncer une nouvelle aide d'un montant d'environ un milliard de dollars, a déclaré un responsable du département d'Etat lors d'un briefing aux journalistes sur ce déplacement. Antony Blinken rencontrera le président Volodimir Zelensky et son homologue ukrainien Dmitro Kouleba, d'autres hauts responsables du gouvernement ainsi que des personnalités de la société civile, a-t-il ajouté. Plusieurs responsables de l'administration de Joe Biden ont exprimé la semaine dernière, anonymement dans plusieurs grands quotidiens américains, leurs doutes sur l'efficacité de la contre-offensive lancée en juin dernier par l'armée ukrainienne, qui peine à enregistrer des succès majeurs. Dmitro Kouleba a répondu en recommandant "aux critiques de la fermer, de venir en Ukraine, et d'essayer de libérer par eux-mêmes chaque centimètre carré de territoire". La Maison blanche a salué par la suite de notables progrès des forces ukrainiennes dans le sud-est du pays, après l'annonce de la reconquête de la localité de Robotyne. Selon le responsable du département d'Etat, Washington souhaite discuter avec les Ukrainiens de l'état de la contre-offensive, des besoins militaires des forces de Kyiv, ainsi que de toute mesure visant à sécuriser l'approvisionnement de l'Ukraine en énergie avant l'hiver. "Nous voulons voir, entendre comment ils comptent avancer dans les semaines qui viennent", a-t-il dit. Le gouvernement de Joe Biden a fourni à l'Ukraine plus de 43 milliards de dollars (40 milliards d'euros) d'armes et équipements militaires depuis l'invasion russe. Washington a également donné son feu vert à la livraison de chasseurs américains F-16 à Kyiv par plusieurs pays alliés. L'Ukraine espère les recevoir prochainement. Alors que des élus républicains, dans les rangs trumpistes en particulier, remettent en cause l'aide à l'Ukraine, la visite d'Antony Blinken vise à "rappeler à l'opinion publique américaine pourquoi cela importe d'empêcher dictateurs et autocrates de s'emparer d'un morceau de leur voisin en toute impunité", a insisté le responsable du département d'Etat. Les Américains soutiennent majoritairement l'aide à l'Ukraine mais dans un récent sondage diffusé par CNN, une majorité de personnes interrogées se disait opposée au déblocage de fonds supplémentaires au bénéfice de Kyiv. (Humeyra Pamuk à Washington, Tom Balmforth à Kyiv, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)