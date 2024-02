Antony Blinken en Égypte pour discuter d'un accord sur les otages à Gaza

Crédit photo © Reuters

par Humeyra Pamuk LE CAIRE (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a atterri mardi au Caire pour rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, alors que les États-Unis s'efforcent de faire avancer une proposition de trêve à Gaza ainsi qu'un accord sur la libération des otages en médiation avec l'Égypte et le Qatar. Le haut diplomate américain a quitté Riyad peu après le lever du soleil pour entamer une journée marathon de visites en Égypte et au Qatar. Il s'envolera ensuite pour Israël afin de discuter des négociations sur les otages, des plans pour l'après-guerre à Gaza et de la perspective d'une normalisation des relations entre les pays arabes et Israël. Le cinquième voyage d'Antony Blinken dans la région depuis octobre intervient alors que les États-Unis poursuivent leur campagne de représailles contre les milices alliées à l'Iran qui, le mois dernier, ont attaqué et tué des troupes américaines dans un avant-poste militaire en Jordanie. Washington considère qu'une éventuelle trêve visant à libérer les derniers otages enlevés par le Hamas le 7 octobre et à interrompre les combats à Gaza est essentielle pour progresser sur d'autres questions, telles que la gouvernance de la bande de Gaza après la guerre, la création d'un État palestinien et la conclusion d'un accord entre Israël et l'Arabie saoudite en vue de normaliser leurs relations. (Reportage Humeyra Pamuk; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)