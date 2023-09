Antonio Guterres organise mercredi un sommet sur l'ambition climatique

par Valerie Volcovici NATIONS UNIES, 20 septembre (Reuters) - Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, organise mercredi, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, un sommet sur l'ambition climatique, quelques mois avant la COP28.

Ni la Chine ni les Etats-Unis, les deux principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ni les Emirats arabes unis - où tiendra la COP28 la fin de l'année -, ne figurent parmi les 34 pays invités à s'exprimer durant le sommet. Les dirigeants du Brésil, du Canada, de l'Union européenne, du Pakistan, de l'Afrique du Sud ou des Tuvalu, considérés par Antonio Guterres comme prenant des initiatives pour "accélérer" l'action mondiale en matière de climat, prendront notamment la parole. Des représentants d'entreprises comme Allianz, ou d'institution comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international (FMI) s'exprimeront également. Le Conseiller spécial du Secrétaire général de l'Onu pour l'action climatique, Selwin Hart, a déclaré dans une interview accordée à Reuters cette semaine que l'objectif du sommet n'était pas de mettre les pays ou les entreprises qui n'avaient pas été retenus "dans l'embarras", mais d'inciter les autres à agir davantage. (Reportage Valerie Volcovici; version française Camille Raynaud)