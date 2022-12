Antoine Arnault nommé DG de Christian Dior SE pour 'pérenniser le contrôle familial'

par Mimosa Spencer et Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Antoine Arnault, fils aîné du milliardaire et patron de LVMH Bernard Arnault, a été nommé vendredi au poste de directeur général de Christian Dior SE, la holding de contrôle du géant du luxe français, afin de "pérenniser à long terme le contrôle familial" sur les deux sociétés.

Antoine Arnault, qui est âgé de 45 ans, a été également désigné vice-président du conseil d'administration et remplace Sidney Toledano, 71 ans, qui a "fait part de son souhait de quitter la direction générale", a déclaré la maison de couture Christian Dior dans un communiqué.

"Ce choix s’inscrit dans le cadre de la transformation de la société Agache en société en commandite par actions intervenue le 6 décembre dernier et destinée à assurer la pérennisation à long terme du contrôle familial sur les sociétés Christian Dior SE et LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE", a-t-elle précisé.

Christian Dior SE détient l'essentiel de la participation de la famille Arnault au capital de LVMH, soit 41% du capital et 56% des droits de vote.

Dans un avis publié en juillet dernier, l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait fait savoir que le groupe Arnault, qui contrôle le géant du luxe LVMH dont Christian Dior est une des marques phares, prévoyait la création d'une société par actions simplifiée à capital variable, Agache Commandité, dont le capital serait détenu à parité par les cinq enfants de Bernard Arnault.

Antoine Arnault, qui est âgé de 45 ans, est le plus en vue d'entre eux. Directeur de l'image et de l'environnement au sein de LVMH, il est également directeur général du chausseur et maroquinier Berluti et président de la marque Loro Piana.

Diplômé d'écoles de commerce et de management, il est également membre du conseil d'administration de LVMH, comme sa soeur aînée Delphine, âgée de 47 ans.

Alexandre Arnault, 30 ans, exerce des fonctions dirigeantes chez Tiffany, Frédéric Arnault, 27 ans, est directeur général de TAG Heuer et Jean Arnault, 24 ans, occupe le poste de directeur du marketing et du développement des montres pour Louis Vuitton.

Bernard Arnault, qui a 73 ans, n'a pas publiquement nommé de successeur pour reprendre l'empire du luxe qu'il a bâti à coups d'acquisitions en commençant par Christian Dior.

La maison de couture a été intégrée au sein de LVMH en 2017.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)