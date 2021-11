Antilles: L'obligation vaccinale repoussée au 31 décembre, le temps d'un dialogue

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a décidé de repousser au 31 décembre "la finalisation de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale" en Martinique et en Guadeloupe, annonce vendredi le ministère de la Santé.

Cette décision intervient à la suite des consultations engagées par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et du ministre de la Santé, Olivier Véran, avec les élus des deux îles face à la crise sociale provoquée, notamment, par un mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale pour enrayer l'épidémie de COVID-19.

"Si la loi de la République doit s’appliquer dans tous les départements français, et donc en Guadeloupe et en Martinique, les modalités de l’application doivent être adaptées à la situation sanitaire et sociale de ces deux territoires afin, notamment, de garantir la bonne prise en charge des patients et la continuité des soins", explique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le report concerne aussi les pompiers.

Il vise à instituer un temps de dialogue pour convaincre les soignants et pompiers récalcitrants.

"Les professionnels qui refuseront cet échange individuel poursuivront leur suspension ou seront suspendus conformément à la loi", précise le communiqué.

