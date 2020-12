Ant pourrait regrouper ses filiales financières pour rassurer Pékin

Crédit photo © Reuters

HONG KONG/PEKIN (Reuters) - Ant Group envisage de regrouper la majeure partie de ses activités de finance en ligne, dont le crédit à la consommation, au sein d'une holding placée sous le même régime réglementaire que les institutions financières traditionnelles, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

Les autorités chinoises, à commencer par la banque centrale, souhaitent voir le groupe réunir au sein d'une structure unique ses activités de gestion de patrimoine et de distribution de produits d'assurance ainsi que MYbank, une banque en ligne dont il est actionnaire minoritaire, a précisé l'une des deux sources.

On ignore pour l'instant si Alipay, la filiale de paiements qui est la deuxième source de revenus du groupe après le crédit à la consommation, serait incluse dans cette nouvelle structure.

Cette évolution n'est pas encore définitivement décidée, ont précisé les sources, qui ont requis l'anonymat.

Pékin a brutalement interrompu début novembre le processus d'introduction en Bourse d'Ant à Shanghai et Hong Kong, une opération de plus de 30 milliards d'euros, sans préciser les motifs de cette décision. Et depuis, les autorités financières et réglementaires chinoises ont multiplié les interventions visant le groupe bâti par le milliardaire Jack Ma, également fondateur d'Alibaba, numéro un chinois du commerce en ligne.

Dimanche, la Banque populaire de Chine (BPC), la banque centrale, a demandé à Ant de réorganiser ses activités de crédit et de services financiers aux particuliers.

Ant s'est refusé à tout commentaire mardi et la BPC n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Julie Zhu et Cheng Leng, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)