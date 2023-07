Ant Group annonce un programme de rachat d'action de 71,5 mds d'euros

SHANGHAI (Reuters) - Ant Group a annoncé samedi un programme de rachat d'action de 567,1 milliards de yuans (71,5 milliards d'euros), alors que la direction cherche notamment à laisser certains investisseurs se retirer après que les autorités chinoises ont infligé au groupe l'une des amendes plus élevées jamais prononcée pour une société technologique en Chine. Ant Group a déclaré avoir proposé à tous ses actionnaires de racheter jusqu'à 7,6% de sa participation au capital. "Les actions rachetées seront transférées dans les plans d'intéressement des employés d'Ant Group afin d'attirer les talents. Le programme de rachat fournira également une option de liquidité pour nos investisseurs", a déclaré le groupe. Les deux principaux actionnaires d'Ant Group, Hangzhou Junhan Equity Investment Partnership et Hangzhou Junao Equity Investment Partnership, ont décidé de ne pas participer au rachat d'action, a précisé l'entreprise. Les autorités chinoises ont infligé vendredi une amende de 7,12 milliards de yuans au groupe pour violation des lois relatives à la protection des consommateurs et à la gouvernance d'entreprise. Les activités d'Ant Group, fondé par le milliardaire Jack Ma, concernent notamment le traitement des paiements, les prêts à la consommation et la distribution de produits d'assurance. Mi-2020, avant que son introduction en Bourse ne soit annulée, Ant Group était évaluée par certains investisseurs à plus de 300 milliards de dollars (273 milliards d'euros). (Reportage Brenda Goh et Zhang Yan; version française Camille Raynaud)