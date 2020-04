Annuler les dettes après la crise, "totalement impensable" pour Christine Lagarde

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a écarté jeudi sur France Inter l'idée d'une annulation globale des dettes contractées par les Etats de la zone euro dans leur gestion coûteuse de la pandémie du coronavirus.

"Ça me paraît totalement impensable", a-t-elle déclaré en réponse à une question sur ce sujet.

Elle a par ailleurs souligné qu'il faudrait "beaucoup plus de temps" que deux, trois, cinq ou dix ans pour que les Etats de la zone euro sortent de cet endettement.

"Si dès la crise passée, la croissance revenue, on se met à resserrer tout de suite les politiques budgétaires et si on freine la croissance, on va retomber dans un écueil absolument à éviter", a dit la présidente de la BCE.

"Donc il faudra dans le temps, progressivement, procéder au remboursement des dettes et se remettre dans une pente plus stable et plus propice au bon équilibre des finances publiques, mais il ne faudra pas le faire de manière brutale."

Sur France 2, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a souligné qu'il était "trop tôt pour donner des chiffres globaux" relatif au coût budgétaire du "bouclier" mis en place pour protéger les entreprises et les salariés.

"En fonction de la durée, l'addition économique et l'addition budgétaire sera plus ou moins lourde mais de toute façon elle pèsera, c'est sûr", a-t-il dit.

"Quinze jours de confinement, ça coûte à la croissance 1,5 point de PIB annuel et ça coûte en déficit - le coût de ce bouclier qui protège les entreprise et les Français - plus de 1 point de PIB supplémentaire c'est-à-dire plus de 20 milliards (d'euros) par quinze jours de confinement", a précisé François Villeroy de Galhau.

"Un jour oui, il faudra rembourser cette dette, ça sera dans la durée, nous devrons faire un effort budgétaire avec des dépenses plus sélectives, mais cet effort sera aidé par des taux d'intérêt qui vont rester très bas et par l'action de la Banque centrale européenne qui fournit aujourd'hui des liquidités pour permettre de payer ces dettes."

