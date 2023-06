Annecy: Le suspect présenté à un juge, rapportent des médias

PARIS (Reuters) - L'homme soupçonné d'être l'auteur de l'attaque qui a grièvement blessé quatre enfants et deux retraités à Annecy (Haute-Savoie) a été conduit par la police au palais de justice de la ville pour y être présenté devant un juge, rapporte samedi BFM TV. Les images diffusées par la chaîne d'information montrent un homme assis sur une chaise médicalisée installé dans un véhicule noir. La procureur de la République Line Bonnet-Mathis tiendra une conférence de presse à la mi-journée. (Antony Paone; version française Nicolas Delame)