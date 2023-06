Annecy: Le suspect débouté par la France de sa demande d'asile

PARIS (Reuters) - L'homme arrêté à Annecy après une attaque au couteau qui a fait six victimes a été informé dimanche que la demande d'asile qu'il avait déposée en France lui était refusée, a déclaré jeudi sur TF1 le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "La France a étudié la demande d'asile déposée fin octobre l'année dernière. Dimanche dernier, la notification lui a été faite qu'il ne pouvait pas l'avoir en France puisqu'il l'avait en Suède", a-t-il dit. Six personnes, dont quatre jeunes enfants, ont été blessées jeudi dans une attaque au couteau dans un square à Annecy (Haute-Savoie), aucun "mobile terroriste apparent" n'apparaissant pour l'heure selon les autorités. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Tangi Salaün)