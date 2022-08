Angola: Des résultats provisoires donnent le MPLA en tête des élections

LUANDA (Reuters) - Alors que le dépouillement des bulletins de vote a commencé jeudi en Angola, les résultats préliminaires des élections présidentielle et législatives créditent le MPLA, le parti au pouvoir depuis près de cinq décennies, d'une forte avance sur l'Unita, son principal opposant, qui a dénoncé le manque de fiabilité de ces estimations.

Après avoir dépouillé 33% des bulletins, la Commission nationale électorale (CNE) a déclaré que les premiers résultats provisoires montraient que le Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), dirigé depuis 2017 par le président João Lourenço, avait recueilli 60,65% des voix.

L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (Unita), le parti d'opposition dirigé par Adalberto Costa Junior, est pour l'instant crédité de 33,85% de voix, a précisé la CNE.

Depuis son indépendance du Portugal en 1975, l'Angola est dirigé par le MPLA. Les analystes politiques ont estimé que l'Unita avait plus que jamais une chance de l'emporter, des millions de jeunes exclus de l'essor pétrolier du pays étant susceptibles d'exprimer leur frustration envers le MPLA.

Abel Chivukuvuku, candidat de l'Unita à la vice-présidence, a déclaré que les résultats provisoires n'étaient pas fiables et que le parti publierait les siens sur la base d'un décompte parallèle, en utilisant les mêmes données que la CNE.

Le président João Lourenço, qui brigue un second mandat de cinq ans, a exhorté les électeurs à sortir et voter après avoir déposé son bulletin à l'université Lusiada de Luanda.

Un groupe de surveillance activiste, le Mouvement Mudei, a pris des photos des feuilles de résultats dans le plus grand nombre possible de bureaux de vote, craignant les fraudes qui ont entaché les scrutins précédents.

L'Unita a exhorté les électeurs à rester à proximité des bureaux de vote après avoir déposé leurs bulletins, un appel que beaucoup semblaient avoir entendu mercredi dans la soirée.

La CNE a déclaré qu'il n'y avait eu aucune perturbation susceptible de compromettre le processus.

Selon les analystes, la nouvelle régulation en matière de décompte des voix devrait retarder la publication des résultats officiels de plusieurs jours. L'annonce des résultats provisoires n'était pas attendue si tôt.

(Reportages Catarina Demony et Miguel Gomes à Luanda et Francesco Guarascio à Johannesburg ; rédigé par Francesco Guarascio et Tim Cocks ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)