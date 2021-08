Angers donne une leçon à Lyon

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le SCO d'Angers a corrigé l'Olympique Lyonnais (3-0) au Stade Raymond-Kopa. Les Scoïstes ont pris le meilleur départ avec un but de Boufal sur une erreur de Lopes (20'). Toko-Ekambi aurait pu égaliser juste avant la mi-temps, mais il a manqué le but ouvert sur sa tête (45'). Après la pause, les Lyonnais se montraient toujours autant imprécis dans les transmissions et timides dans la finition. Sous la pression d'Ali-Cho, Marcelo a trompé son gardien sur une passe en retrait (53'). Quelques minutes plus tard, Cornet écopait d'un second carton jaune (65') et Ounahi a enfoncé le clou moins de deux minutes après être rentré sur le terrain (77'). Les Noirs et Blancs prennent provisoirement la tête du championnat grâce à une meilleure différence de but que le PSG. De l'autre côté, l'OL sombre dans ce début de saison et attend toujours sa première victoire.