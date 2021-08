Angers continue de surprendre, Strasbourg lance sa saison pendant que Clermont cale encore

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

À partir de 15h, quatre matchs de la 4ème journée de Ligue 1 se disputaient. Strasbourg a profité de l'occasion pour enfin lancer sa saison et signer un premier succès convaincant 3 buts à 1 contre le Stade Brestois. De son côté, Angers poursuit son début de saison de grande qualité et a obtenu un succès mérité (2-0) face à un Stade rennais réduit à 10 avant la pause. Sofiane Boufal et Mohamed Ali-Cho permettent aux Angevins de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 avec 10 points au compteur. Dans les deux autres matchs de l'horaire, Clermont et Lens ont concédé le nul à domicile contre Metz (2-2) et Lorient (2-2). Les Clermontois conservent cependant leur troisième place au classement.