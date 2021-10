Angela Merkel participera aux réunions du G20 avec son probable successeur

BERLIN (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel a invité son probable successeur, le ministre des Finances Olaf Scholz, à participer à des discussions bilatérales avec d'autres dirigeants mondiaux en marge du sommet du G20 prévu ce week-end, a déclaré jeudi un responsable du gouvernement allemand.

Les trois partis allemands - le SPD, les Verts et le FDP - négociant pour former une nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne ont l'intention de conclure leurs discussions d'ici la fin novembre et espèrent élire le social-démocrate Scholz à la chancellerie début décembre, ont déclaré des représentants des partis la semaine dernière.

Le fait que Merkel et Scholz participeront ensemble au sommet est un signe de continuité dans l'approche de l'Allemagne vis-à-vis du G20, qui réunit les 20 principales économies du monde, a déclaré le responsable gouvernemental.

Les réunions bilatérales d'Angela Merkel, qui devraient porter sur des sujets tels que les négociations sur le programme nucléaire de l'Iran, comprendront également une rencontre avec le président américain Joe Biden.

