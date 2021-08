Andrey Rublev et Alexander Zverev en finale à Cincinnati

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Finale inédite en Masters 1000 du côté de Cincinnati. En s'imposant en demi-finales, Andrey Rublev et Alexander Zverev croiseront le fer ce dimanche pour glaner le titre. Le premier s'est défait de son compatriote russe Daniil Medvedev en début de soirée. Mené un set à zéro (2-6), Rublev a profité d'un adversaire diminué et énervé pour revenir puis s'imposer en trois manches (2-6/6-3/6-3). Zverev a quant à lui battu Tsitsipas après un long combat de 2h43. Impressionnant dans la première manche et intraitable sur son service, l'Allemand s'est ensuite laissé déconcentrer par une sortie du court du Grec et a concédé le deuxième set. Mené 4-1 dans l'ultime round, le médaillé d'or aux JO s'est réveillé. Zverev a débreaké par deux fois Tsitsipas pour finalement s'en sortir au tie-break. Score final 6-4/3-6/7-6(4) pour le joueur qui va tenter de remporter son cinquième Masters 1000.