Andrea Guerra, ancien directeur de Luxottica, quitte LVMH mais devient conseiller

MILAN, 28 avril (Reuters) - Andrea Guerra, l'ancien directeur général du géant italien de la lunetterie Luxottica, quitte LVMH après avoir dirigé son activité hôtelière au cours des deux dernières années, a annoncé jeudi le groupe français de l'industrie du luxe.

Andrea Guerra, qui avait également pris en charge la supervision des marques de mode italiennes Fendi et Loro Piana et de l'activité Thelios Eyewear de LVMH, quittera ses fonctions à la fin du mois de mai et deviendra conseiller du groupe français.

"Je suis heureux qu'il continue à travailler avec moi et le groupe en tant que conseiller", a déclaré Bernard Arnault, PDG de LVMH, dans une note.

Andrea Guerra a dirigé Luxottica, propriétaire de Ray-Ban, pendant une décennie jusqu'en 2014, avant de se brouiller avec le fondateur et principal actionnaire, Leonardo Del Vecchio, et de passer au détaillant alimentaire haut de gamme Eataly

"Ces deux années ont été intenses. Je souhaite maintenant poursuivre de nouveaux projets entrepreneuriaux", a déclaré Andrea Guerra dans la note.

Deux sources proches du dirigeant italien ont déclaré que son nouveau projet serait axé sur la promotion des produits "Made in Italy" et du patrimoine culturel, mais qu'il se concentrerait sur son rôle de conseiller auprès de Bernard Arnault et LVMH au moins jusqu'à la fin de l'année. (Reportage Valentina Za, version française Augustin Turpin; édité par Kate Entringer)