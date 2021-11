Analystes : les changements de recommandations à Paris

24 novembre - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris :

* IPSEN - Berenberg entame le suivi avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 93 euros. * OVHCLOUD - Citigroup entame le suivi avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 28 euros; Crédit Suisse entame le suivi avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 27 euros; JP Morgan entame le suivi avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 25 euros; Goldman Sachs entame le suivi avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours à 24 euros; Morgan Stanley entame le suivi avec une recommandation à "pondération en ligne" et un objectif de cours à 21,50 euros (Bureau de Gdansk)