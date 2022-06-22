Amundi vise une croissance moyenne annuelle du résultat net d'environ 5% sur 2022-2025
22 juin (Reuters) - Amundi SA:
* AMUNDI ANNONCE SES AMBITIONS STRATÉGIQUES POUR 2025
* PILIERS DE LA CRÉATION DE VALEUR 2022-2025: UNE FORTE CROISSANCE ORGANIQUE : ENV 5% DE CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE DU RÉSULTAT NET
* 2022-2025: EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE : MAINTIEN D'UN COEFFICIENT D'EXPLOITATION <53% APRÈS SYNERGIES LYXOR
* 2022-2025: UN RENDEMENT ATTRACTIF POUR LES ACTIONNAIRES: TAUX DE DISTRIBUTION =65%, SOIT ENVIRON 3MD EUR DE DIVIDENDES ORDINAIRES CUMULÉS
* 2022-2025: UN CAPITAL EXCÉDENTAIRE ATTENDU À ENV 2MD EUR, UTILISÉ POUR FINANCER DES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE OU VERSÉAUX ACTIONNAIRES
* OBJECTIF DE 400 MD EUR D'ENCOURS À 2025 (VERSUS 324 MD EUR À FIN 2021) À TRAVERS LA MISE EN PLACE DE PARTENARIATS SUR-MESURE
* PILIERS CREATION VALEUR 2022-2025: UN CAPITAL EXCÉDENTAIRE ATTENDU À ENVIRON 2MD EUR , UTILISÉ POUR FINANCER DES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE OU VERSÉAUX ACTIONNAIRES
* POURSUIVRA AUSSI DES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE CRÉATRICES DE VALEUR, S'APPUYANT SUR SON EXPÉRIENCE EN TANT QUE CONSOLIDATEUR NATUREL DE L'INDUSTRIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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