Amundi table sur une croissance du PIB de 6,3% en 2021

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'économie française devrait se contracter de 9% en 2020 avant de croître de 6,3% en 2021, selon les prévisions d'Amundi, qui table sur la mise à disposition à grande échelle d'un vaccin contre le coronavirus à partir du milieu de l'année prochaine.

"Les performances économiques devraient s'améliorer et continuer à dépasser leur potentiel, portées par la reprise coordonnée dans le reste de la zone euro et soutenues par les politiques et le plan de relance favorable aux investissements" lit-on dans une note de perspectives consacrée à la France publiée mercredi par le numéro un européen de la gestion d'actifs.

"Nous prévoyons donc une contraction de l'économie française d'environ 9% en moyenne en glissement annuel pour 2020 et une croissance de 6,3% en glissement annuel pour 2021", lit-on dans la note.

La trajectoire de reprise anticipée par Amundi devrait ramener le PIB de la France à son niveau d'avant la crise avant la fin du deuxième trimestre 2022, ajoute la société de gestion.

Les risques seraient orientés à la baisse si les mesures de restriction pour enrayer la propagation du virus devenaient plus strictes en France et en Europe, prévient Amundi, qui prévoit de réevaluer ses perspectives dans quelques semaines.

Le PIB de la France a surpris à la hausse au troisième trimestre avec une progression de 18,2% en glissement trimestriel (GT), rappelle dans la note Annalisa Usardi, économiste senior d'Amundi.

"Toutefois, avec la deuxième vague et le reconfinement qui pèsent aujourd'hui sur l'activité, nous prévoyons désormais une nouvelle contraction de -3,3% en GT au quatrième trimestre, suivie d'une reprise lente et inégale, qui n'atteindra son plein effet qu'à partir du deuxième trimestre 2021, lorsque les restrictions seront a priori totalement levées", écrit-elle.

La prévision de croissance de l'économie française en 2021 présentée par Amundi est légèrement supérieure à celle du gouvernement, qui vient de la ramener à 6% contre 8% précédemment. [nP6N2GQ01G]

(Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)