Amundi se dit confiant pour ses résultats 2020 en dépit du coronavirus

PARIS (Reuters) - Le gestionnaire d'actifs Amundi a fait état jeudi d'une chute de plus de 7% de ses encours sous gestion sur le premier trimestre en raison du plongeon des marchés sur fonds de crise liée au nouveau coronavirus mais reste confiant dans sa capacité à dégager de solides résultats pour 2020.

Le groupe, contrôlé à 70% par le Crédit agricole, a indiqué que la chute des marchés en mars s'est traduite par un impact négatif de près de 123 milliards d'euros sur ses actifs sous gestion.

A fin mars, ces encours s'élevaient à 1.527 milliards d'euros contre 1.653 milliards d'euros fin 2019. Ils sont néanmoins en hausse de 3,5% sur un an.

La crise sanitaire provoquée par la pandémie du COVID-19 et ses conséquences économiques ont aussi engendré chez Amundi une décollecte nette de 3,2 milliards d'euros sur le trimestre écoulé en raison de sorties de capitaux sur les fonds de trésorerie.

Lors d'une conférence téléphonique, Nicolas Calcoen, le directeur financier d'Amundi, a déclaré que ces sorties s'expliquaient par des besoins de trésorerie de la part d'entreprises frappées par la crise du coronavirus.

Sur les segments de la clientèle de particuliers et des co-entreprises, le trimestre s'est terminé sur des collectes nettes de respectivement 2,5 milliards et 9,7 milliards d'euros.

"On est confiant sur la robustesse des résultats de l'année", a dit Yves Perrier, le directeur général d'Amundi, estimant toutefois qu'il était difficile de faire des prévisions à ce stade de la crise.

"Il est difficile d'évaluer l'ampleur et la durée de la crise", a-t-il souligné. "On peut s'attendre à plus d'aversion au risque."

Pour le premier trimestre, le résultat net d'Amundi est ressorti en baisse de 17,8% à 193 millions d'euros. Ses revenus ont quant à eux reculé de 7,1% à 612 millions d'euros.

