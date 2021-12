Amundi s'engage à avoir 40% de sa gamme de fonds passifs constituée de fonds ESG d'ici 2025

8 décembre (Reuters) - Amundi SA:

* PRÉSENTE SON NOUVEAU "PLAN ESG 2025" ET ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION POUR SOUTENIR UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ÉQUITABLE

* AVEC L'AMBITION DE RENFORCER ENCORE SES ENGAGEMENTS, CE PLAN FIXE DES OBJECTIFS TANT POUR LES SOLUTIONS D'ÉPARGNE ET D'INVESTISSEMENT DESTINÉES AUX CLIENTS QUE POUR LA POLITIQUE D'ENGAGEMENT D'AMUNDI AUPRÈS DES ENTREPRISES

* S'ENGAGE D'ICI 2025 À INTÉGRER DANS SES FONDS OUVERTS DE GESTION ACTIVE QUI REPRÉSENTENT 400 MILLIARDS D'EUROS UNE NOUVELLE NOTE DE TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

* S'ENGAGE D'ICI 2025 À ATTEINDRE 20MDSEUR D'ENCOURS DANS LES FONDS DITS À IMPACT QUI INVESTIRONT DANS DES ENTREPRISES OU FINANCERONT DES PROJETS QUI CHERCHENT AVOIR UNE PERFORMANCE POSITIVE ENVIRONNEMENTALE OU SOCIALE

* S'ENGAGE D'ICI 2025 À AVOIR 40% DE SA GAMME DE FONDS PASSIFS CONSTITUÉE DE FONDS ESG

* S'ENGAGE D'ICI 2025 À DÉVELOPPER AU SEIN D'AMUNDI TECHNOLOGY, ALTO SUSTAINABILITY, UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE D'ANALYSE ET D'AIDE À LA DÉCISION POUR LES INVESTISSEURS SUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX

* S'ENGAGE D'ICI 2025 À PROPOSER SUR L'ENSEMBLE DES CLASSES D'ACTIFS, DES FONDS OUVERTS AVEC UN OBJECTIF DE GESTION NET-ZERO 2050

* AMUNDI S'ENGAGE À ETENDRE À 1 000 ENTREPRISES SUPPLÉMENTAIRES UN DIALOGUE CONTINU SUR LE CLIMAT, AVEC L'OBJECTIF QU'ELLES DÉFINISSENT DES STRATÉGIES CRÉDIBLES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DE LEUR EMPREINTE CARBONE

* AMUNDI S'ENGAGE À EXCLURE DÈS 2022 DE SES INVESTISSEMENTS LES ENTREPRISES QUI RÉALISENT PLUS DE 30% DE LEUR ACTIVITÉ DANS LE PÉTROLE ET LE GAZ NON CONVENTIONNEL

* A DÉCIDÉ DE PRENDRE EN COMPTE LE NIVEAU D'ATTEINTE DE SES OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE DANS LE CALCUL D'ATTRIBUTION DES ACTIONS DE PERFORMANCE DE SES 200 CADRES DIRIGEANTS À HAUTEUR DE 20%

* A DÉCIDÉ DE RÉDUIRE SES PROPRES ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE DE PRÈS DE 30% PAR COLLABORATEUR EN 2025 PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2018