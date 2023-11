Amundi ouvert à de meilleures conditions pour son accord de distribution avec UniCredit, selon une source

par Mathieu Rosemain et Valentina Za PARIS/MILAN (Reuters) - Amundi envisage d'offrir de meilleures conditions à UniCredit pour étendre leur accord de distribution au-delà de 2027, a déclaré une source proche du dossier. La société de gestion française pourrait notamment proposer à UniCredit de recevoir une part plus importante des frais perçus sur la vente de produits, a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. Amundi n'a pas souhaité faire de commentaires. Le groupe français a signé en 2017 un accord de distribution sur dix ans avec Unicredit lors du rachat de la société Pioneer Investments. Le mois dernier, le PDG d'Unicredit Andrea Orcel a dit vouloir "rééquilibrer" l'accord passé avec Amundi, estimant que le groupe français "se taille la part du lion". (Reportage Valentina Za à Milan et Mathieu Rosemain à Paris, avec la contribution de Silvia Aloisi à Paris ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)