Amundi : Les encours sous gestion en hausse au T4

PARIS, 7 février (Reuters) - Amundi a fait état mercredi d'une hausse annuelle de 7% de ses encours sous gestion au 31 décembre, l'incertitude prolongée sur les marchés ayant continué à alimenter la demande de produits d'investissement à faible risque. Le total des encours sous gestion du groupe au quatrième trimestre a progressé de 133 milliards d'euros pour s'établir à 2.037 milliards d'euros. Il s'agit d'une hausse de 3,2% par rapport au trimestre précédent. Pour l'essentiel, la collecte de 13,2 milliards d'euros - hors contribution des joint-ventures en Asie - a été soutenue par les produits de trésorerie et la gestion dite "passive". Le principal gestionnaire européen d'actifs, contrôlé par le Crédit agricole, a également annoncé l'acquisition du groupe de multigestion en actifs privés Alpha Associates, basé à Zurich, qui gère environ 8,5 milliards d'euros d'actifs. Au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes, la directrice générale du groupe, Valérie Baudson, a indiqué qu'Amundi paierait au maximum 350 millions d'euros, avec un premier paiement de 160 millions d'euros et un second versement pouvant s'élever jusqu'à 190 millions d'euros en fonction de la croissance d'Alpha Associates. Valérie Baudson a confirmé les objectifs du groupe pour 2025, notamment une croissance annuelle moyenne du résultat net d'environ 5%. Le gestionnaire de fonds a par ailleurs indiqué qu'il proposera un dividende de 4,10 euros par action, dans la lignée du dividende de 2022. Amundi a enregistré au quatrième trimestre un résultat net part du groupe ajusté de 313 millions d'euros, en ligne avec les attentes du marché et en hausse de 3,4% sur un an. Les revenus nets ajustés du groupe sur la même période ont progressé de 2% à 806 millions d'euros. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Jean Terzian)