Amundi fait état d'une baisse des encours sous gestion au premier trimestre sur un an

Amundi fait état d'une baisse des encours sous gestion au premier trimestre sur un an













Crédit photo © Reuters

par Nell Mackenzie LONDRES (Reuters) - Amundi a annoncé vendredi une baisse de ses encours sous gestion au premier trimestre sur un an en raison de la volatilité des marchés. Les risques géopolitiques, l'inflation et les hausses de taux d'intérêt ont alimenté l'inquiétude des investisseurs en 2022. Les gestionnaires de fonds commençaient toutefois à observer des signes de reprise en début d'année avant les récents déboires du secteur bancaire aux Etats-Unis et en Europe. Au 31 mars, les encours gérés par Amundi s'élevaient à 1.934 milliards d'euros, soit une baisse de 4,3% sur un an, mais progressaient de 1,6% par rapport à la fin 2022. Le principal gestionnaire européen d'actifs, contrôlé par Crédit agricole, a fait remarquer qu'en dépit du rebond des marchés d'actions au premier trimestre, ces derniers étaient restés volatils. Le résultat net ajusté du groupe a reculé de 7,5% sur un an au premier trimestre, s'établissant à 300 millions d'euros. Les commissions de surperformance ont également reculé sur les trois premiers mois de l'année, à 28 millions d'euros, soit une baisse de 60% sur un an. Amundi a fait état d'une décollecte de 7,3 milliards d'euros sur un an au premier trimestre. (Reportage Nell Mackenzie; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)