Amundi fait état d'encours sous gestion en hausse de 4,1% à la fin septembre

par Mathieu Rosemain PARIS (Reuters) - Amundi a annoncé vendredi que ses encours sous gestion avaient progressé de 4,1% sur un an à fin septembre, porté par l'appétit continu des clients pour les produits adverses au risque dans un contexte d'incertitude sur les marchés financiers. Alors que les fortes hausses des taux d'intérêt, l'inflation en Europe et les récents événements géopolitiques pèsent sur la situation macroéconomique, les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels ont privilégié la sécurité, misant sur les fonds de trésorerie, les produits structurés et les ETF, montrent les résultats. Les encours sous gestion ont augmenté au troisième trimestre de 13,7 milliards d'euros sur un an pour s'établir à 1.973 milliards d'euros à fin septembre, soit une augmentation de 0,6% par rapport au trimestre précédent, a indiqué Amundi. La gestion passive a enregistré une forte collecte au troisième trimestre, de 10,8 milliards d'euros. La joint-venture d'Amundi avec la banque publique indienne SBI a également contribué à la collecte (+2 milliards d'euros). La directrice générale d'Amundi, Valérie Baudson, a dit s'attendre à ce que l'aversion au risque persiste pour le reste de l'année. "Compte tenu de la configuration du marché, nous nous attendons à ce que la tendance se poursuive jusqu'à la fin de l'année", a-t-elle dit lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Interrogée sur les récents commentaires faits par le directeur général d'UniCredit, Andrea Orcel, selon lesquels la banque italienne souhaitait "rééquilibrer" l'accord passé en 2017 avec Amundi afin d'augmenter ses revenus de commissions, Valérie Baudson a déclaré que les accords actuels permettraient d'atteindre cet objectif. La directrice générale d'Amundi a indiqué qu'UniCredit avait déclaré que la banque italienne visait à "réinternaliser" un maximum de 20 milliards d'euros sous gestion, soit l'équivalent de 15% des 134 milliards d'euros d'actifs sous gestion commercialisés par le groupe Unicredit. "Cette approche est totalement compatible avec les accords que nous avons avec UniCredit, qui ne sont pas remis en cause et qui expirent en juillet 2027", a-t-elle dit. Le résultat net ajusté d'Amundi a atteint 290 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 3% sur un an, un résultat conforme aux attentes du marché. (Précise titre) (Reportage Mathieu Rosemain; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)