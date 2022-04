Amundi a suspendu 5 fonds investis en actions russes, confiant pour 2022

PARIS, 29 avril (Reuters) - Le gestionnaire d'actifs Amundi , contrôlé par Crédit agricole, a annoncé avoir suspendu cinq fonds investis sur des actions russes, représentant 0,01% de ses encours, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

A l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre vendredi, le groupe a toutefois indiqué avoir une exposition "très limitée" aux actifs russes et ukrainiens et il s'est dit confiant pour l'année en cours en dépit de l'environnement géopolitique actuel, de l'inflation et des confinements liés au COVID-19 en Asie.

"Cet environnement économique est moins favorable mais nous restons confiants pour Amundi malgré un ralentissement de la collecte", a déclaré Valérie Baudson, la directrice générale d'Amundi, en réponse à une question sur les perspectives pour l'année lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Sur le premier trimestre, Amundi a enregistré une collecte nette globale de 3,2 milliards d'euros en dépit de sorties significatives sur les produits de trésorerie.

A fin mars, ses encours sous gestion s'élevaient à 2.021 milliards d'euros, en repli de 2,1% par rapport à fin décembre 2021 en raison de la chute des marchés. Ils sont en hausse de 15,1% sur un an. (Reportage Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey)