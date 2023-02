Amundi a enregistré une collecte nette de 15 milliards au quatrième trimestre

Amundi a enregistré une collecte nette de 15 milliards au quatrième trimestre













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Amundi a annoncé mercredi avoir enregistré un rebond de sa collecte nette au quatrième trimestre grâce aux produits de trésorerie, tout en rapportant un recul de ses actifs sous gestion à l'issue d'une année 2022 compliquée sur les marchés financiers. Le principal gestionnaire européen d'actifs, contrôlé par le Crédit agricole, indique dans un communiqué que sur la période octobre-décembre, la collecte nette s'est élevée à 15 milliards d'euros, contre une décollecte de 12,9 milliards d'euros au trimestre précédent. "La collecte du dernier trimestre a été absolument cohérente avec l'évolution du marché", a commenté la directrice générale du groupe, Valérie Baudson, lors d'une conférence de presse téléphonique. "Nos clients se concentraient sur des expertises moins risquées, ce qui est plus que légitime dans l'environnement d'incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qu'on a connues sur cette période", a-t-elle ajouté. Au 31 décembre dernier, les encours gérés par Amundi s'élevaient à 1.904 milliards d'euros, soit une baisse sur un an de 7,7%. Si le groupe a noté que les marchés ont rebondi en ce début d'année 2023, sous l'effet notamment du ralentissement de l'inflation dans de nombreuses économies et de la réouverture économique de la Chine, il a souligné que la prudence restait toujours de mise. Les principales institutions financières mondiales anticipent un ralentissement de la croissance cette année. Citant un très bon niveau de commissions de surperformance et une gestion maîtrisée de ses coûts, Amundi a fait état d'un résultat net ajusté de 303 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une hausse de 7,5% par rapport à la période juillet-septembre. Amundi a proposé un dividende stable à 4,10 euros par action. (Reportage Dagmarah Mackos, version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)