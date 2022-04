American Express dépasse les attentes au premier trimestre avec les dépenses de voyages et loisirs

(Reuters) - American Express a publié vendredi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, porté par de fortes dépenses parmi les détenteurs de ses cartes dans le monde entier, particulièrement dans les voyages et les loisirs.

Les dépenses des ménages sont en hausse aux États-Unis ces derniers mois avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les Américains rattrapant le temps perdu en voyageant, en faisant du shopping et en mangeant au restaurant.

Cette tendance a également alimenté l'optimisme des dirigeants des principales banques de Wall Street, notamment JPMorgan, Wells Fargo et Bank of America qui assurent depuis plusieurs mois que la consommation américaine se porte bien.

American Express a fait état d'une progression sur un an de 121% des transactions, ajustées du taux de change, liées aux voyages et aux loisirs, qui retrouvent ainsi en mars leur niveau d'avant la pandémie.

L'émetteur de cartes de crédit s'attend à ce que cette dynamique se poursuive jusqu'à la fin de l'année. Il a en outre réitéré ses prévisions de croissance annuelle de chiffre d'affaires net compris entre 18% et 20% et de bénéfice par action entre 9,25 et 9,65 dollars.

Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre, net des dépenses d'intérêt, a progressé de 29% pour atteindre environ 11,74 milliards de dollars (10,85 milliards d'euros).

Son bénéfice net trimestriel s'est établi à 2,1 milliards de dollars, soit 2,73 dollars par action, contre 2,2 milliards de dollars, soit 2,74 dollars par action il y a un an.

Les analystes tablaient sur un bénéfice net de 2,44 dollars par action selon les données IBES de Refinitiv.

La société a toutefois également constaté une hausse de 34% de ses coûts en raison de l'augmentation des coûts d'engagement des clients et des coûts d'indemnisation.

Le titre American Express était en baisse de 1,2% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.

(Reportage Mehnaz Yasmin et Niket Nishant; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)