American Airlines revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2023

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - American Airlines a relevé jeudi ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté, le groupe bénéficiant de la forte demande de voyages nationaux et internationaux, malgré les craintes d'un ralentissement économique. Les grandes compagnies aériennes ont bénéficié d'une augmentation sans précédent de la demande de voyages, les consommateurs réduisant leurs achats de biens pour se tourner sur la recherche d'expériences. Les coûts du carburant aérien en Amérique du Nord ont baissé d'environ 30% par rapport à l'année dernière, ce qui stimule les bénéfices, mais certains signes indiquent que les tarifs des vols pourraient se tasser. Le groupe a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté de 3,00 à 3,75 dollars (2,68-3,35 euros) par action pour 2023, contre des prévisions antérieures de 2,50 à 3,50 dollars par action. United Airlines et Delta Air Lines ont également revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour 2023 après avoir annoncé des résultats exceptionnels au cours du trimestre. Le bénéfice net d'American Airlines au deuxième trimestre était de 1,34 milliard de dollars, soit 1,88 dollar par action, contre 476 millions de dollars, soit 0,68 dollar par action, un an plus tôt. (Reportage Shivansh Tiwary à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)