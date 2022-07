American Airlines renoue avec le bénéfice au deuxième trimestre, met en garde contre les coûts

(Reuters) - American Airlines a publié jeudi son premier bénéfice trimestriel ajusté depuis le début de la pandémie de COVID-19, sans aide du gouvernement américain, la forte demande estivale pour les voyages lui ayant permis d'afficher un chiffre d'affaires trimestriel record. Le groupe américain s'attend toutefois à ce que la pression sur les coûts reste élevée pour le trimestre en cours, le secteur du transport aérien devant faire face à l'augmentation des coûts du carburant et de la main-d'oeuvre. La levée des restrictions liées à la pandémie de coronavirus et la forte demande de voyages ont permis aux transporteurs américains de connaître leur meilleur été depuis trois ans. Le manque de personnel et d'avions ont toutefois rendu difficile l'augmentation des capacités pour répondre à une demande en plein essor. Les transporteurs ont dû réduire le nombre de vols et procéder à des ajustements coûteux en termes de main d'oeuvre pour éviter les annulations et les retards. American Airlines prévoit de maintenir sa capacité à un niveau inférieur d'au moins 8% à celui d'avant la pandémie au cours du trimestre se terminant en septembre, même si la compagnie s'attend à ce que la demande de voyages reste forte. "Pour le reste de l'année, nous avons pris des mesures proactives afin d'intégrer des réserves supplémentaires dans notre programme et nous continuerons à limiter notre capacité en fonction des ressources dont nous disposons et des conditions d'exploitation auxquelles nous sommes confrontés", a déclaré le directeur général du groupe Robert Isom. Le titre perdait 3% à 14,75 dollars en avant-Bourse. La compagnie a annoncé un bénéfice ajusté de 0,76 dollars par action pour le deuxième trimestre, en ligne avec les attentes des analystes, et un chiffre d'affaires de 13,42 milliards de dollars, au-dessus des estimations.

(Reportage Rajesh Kumar Singh à Chicago et Aishwarya Nair à Bangalore; version française Diana Mandiá)