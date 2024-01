American Airlines prévoit un bénéfice supérieur aux attentes pour 2024

25 janvier (Reuters) - American Airlines Group a annoncé jeudi s'attendre à un bénéfice largement supérieur aux attentes de Wall Street pour 2024, le transporteur bénéficiant d'une forte demande pour les voyages internationaux. L'action American Airlines grimpait de 3,7% avant la cloche. La compagnie aérienne table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,25 et 3,25 dollars (2,07 et 2,98 euros) pour l'ensemble de l'année, contre une estimation des analystes à 2,25 dollars par action, selon les données LSEG. Les compagnies aériennes américaines qui offrent des vols internationaux connaissent une forte augmentation de la demande de vols long-courriers, la vigueur du dollar incitant de plus en plus d'Américains à envisager des voyages à l'étranger pour leur loisir. Jeudi, American Airlines a annoncé un bénéfice au quatrième trimestre de 19 millions de dollars, soit 3 cents par action, contre 803 millions de dollars un an plus tôt, soit 1,14 dollar par action. Son chiffre d'affaires a diminué de 1% pour atteindre 13,06 milliards de dollars. (Reportage Shivansh Tiwary et Abhijith Ganapavaram à Bangalore; version française Stéphanie Hamel)